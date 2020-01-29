Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australain Open, «Спартак» арендовал Соболева, Кокорин поедет на сбор с «Зенитом-2». Эти и другие новости — в дайджесте от Nevasport.
Павлюченкова вылетела в четвертьфинале Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале она встречалась с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой и потерпела поражение в двух сетах со счетом 5:7, 3:6.
Зверев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинальном поединке он одержал победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. Игра завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.
Кокорин поедет на сбор с «Зенитом-2»
Агент и отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов объявил о том, что форвард отправится на сбор с «Зенитом-2».
Нападающий молодежной сборной России Морозов продлил контракт со СКА
Форвард молодежной сборной России и СКА Иван Морозов продлил соглашение с петербургским клубом. По новому контракту он продолжит выступать за армейцев до конца сезона-2021/2022.
UFC анонсировал титульный бой за вакантный пояс в наилегчайшем весе
UFC официально объявил о титульном поединке между Джозефом Бенавидесом и Дейвесоном Фигейредо за чемпионский пояс в наилегчайшем весе.
«МЮ» объявил о переходе Бруну Фернандеша
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш станет футболистом английского «Манчестер Юнайтед».
«Спартак» арендует Соболева до конца сезона
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев станет футболистом московского «Спартака».
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