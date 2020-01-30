В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялась игра регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу «Нэшвилла».

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 24 минуты 27 секунд, забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Таким образом, россиянин забил 693 гол в карьере и обошел легендарного игрока канадца Стива Айзермана по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Ови вплотную приблизился к другоей легенде — у Марка Мессье в активе 694 гола.

Рекорд по количеству шайб принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).

Другой россиянин нападающий Евгений Кузнецов отыграл 19 минут 12 секунд, результативными действиями не отметился, также как и защитник Дмитрий Орлов, который провёл на площадке 21 минуту 30 секунд.