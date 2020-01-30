В Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился победой гостей со счётом 5:3.

Российский форвард Александр Радулов провёл на площадке 18 минут 58 секунд и сделал дубль. Это были 14-й и 15-й голы россиянин в нынешнем сезоне. Ещё одна шайба «Далласа» в активе другого россиянина Дениса Гурьянова, отыгравшего 17 минут 48 секунд. Голкипер Антон Худобин не принимал участие в матче..

После этой встречи «Даллас» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной Конференции, «Торонто» — девятый на Востоке. Эта «виктория» оказалась для канадского клуба второй подряд.