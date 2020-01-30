Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Australian Open. 21-летняя уроженка Москвы в полуфинале одолела первую ракетку мира австралийку Эшли Барти со счетом 7:6 (8:6), 7:5.

За это время американка выполнила два эйса и 81 выигранных мячей. Это лучший результат Кенин в карьере, до этого лучшим достижением был выход в четвертый раунд «Ролан Гаррос».

В решающем матче турнира, который состоится в субботу, Кенин встретится с лучшей в противостоянии между Гарбинье Мугурусы и Симоны Халеп.

Отметим, что лучшая представительница России Анастасия Павлюченкова прекратила борьбу на Открытом чемпионате Австралии на стадии четвертьфинала.