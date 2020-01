View this post on Instagram

Мы живем в жестоком и несправедливом мире, где ни в чем не повинные дети страдают из-за безответственности родителей, попадая в приюты и детские дома. Где у матери могут навсегда отобрать детей, если их отец влиятельный человек. Где старики, положившие жизни за нашу страну, влачат жалкое, нищенское существование. Где одни умирают от голода и холода, а другие используют частную авиацию на государственные бюджеты, чтобы транспортировать собачек на выставку в Европу. Где мать вынуждена наблюдать смерть своего ребёнка, потому что нет денег на сложную операцию, а кто-то жжет украденную казну до приезда оперативников, чтоб смягчить степень условного наказания. Где невиновный человек может оказаться под стражей на много лет по ложному обвинению просто потому, что он перешёл кому-то дорогу. Где незаменимых врачей, спасших десятки, сотни детских жизней увольняют с работы, потому что они мешают кому-то зарабатывать. В этом мире опасно выражать своё мнение, нужно молчать и соглашаться со всем, что происходит. Делать вид, что мы слепые и глухие. Иногда молчать становится невозможно. Потому что страшно за будущее наших детей. Правосудия нет. Нет справедливости. Есть жестокая машина, закатывающая в асфальт всех кто оказался неугоден. Там нет места прощению, милосердию и любви. Есть только сатанинская злоба, зависить и желание мстить. Желание показать кто тут главный. К сожалению, это наша реальность. Но последнее слово все равно остаётся за Богом.