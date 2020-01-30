Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна Семак написала пессимистический пост в инстаграме, в котором призналась, что ей страшное за будущее их потомства. Ранее Анна выражала желание усыновить темнокожего ребенка.
«Иногда молчать становится невозможно. Потому что страшно за будущее наших детей. Правосудия нет. Нет справедливости. Есть жестокая машина, закатывающая в асфальт всех кто оказался неугоден. Там нет места прощению, милосердию и любви. Есть только сатанинская злоба, зависть и желание мстить. Желание показать кто тут главный. К сожалению, это наша реальность», — закончила свой пост в инстаграме Анна.
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Мы живем в жестоком и несправедливом мире, где ни в чем не повинные дети страдают из-за безответственности родителей, попадая в приюты и детские дома. Где у матери могут навсегда отобрать детей, если их отец влиятельный человек. Где старики, положившие жизни за нашу страну, влачат жалкое, нищенское существование. Где одни умирают от голода и холода, а другие используют частную авиацию на государственные бюджеты, чтобы транспортировать собачек на выставку в Европу. Где мать вынуждена наблюдать смерть своего ребёнка, потому что нет денег на сложную операцию, а кто-то жжет украденную казну до приезда оперативников, чтоб смягчить степень условного наказания. Где невиновный человек может оказаться под стражей на много лет по ложному обвинению просто потому, что он перешёл кому-то дорогу. Где незаменимых врачей, спасших десятки, сотни детских жизней увольняют с работы, потому что они мешают кому-то зарабатывать. В этом мире опасно выражать своё мнение, нужно молчать и соглашаться со всем, что происходит. Делать вид, что мы слепые и глухие. Иногда молчать становится невозможно. Потому что страшно за будущее наших детей. Правосудия нет. Нет справедливости. Есть жестокая машина, закатывающая в асфальт всех кто оказался неугоден. Там нет места прощению, милосердию и любви. Есть только сатанинская злоба, зависить и желание мстить. Желание показать кто тут главный. К сожалению, это наша реальность. Но последнее слово все равно остаётся за Богом.
Отметим, что в комментариях к посту многие болельщики связали его с ситуацией вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина, которого вынуждают уйти в аренду в «Сочи» против воли Сергея Семака.
Ранее Анна Семак объявила о том, что готовится стать бабушкой. Ее дочь от первого брака ждет первенца.
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