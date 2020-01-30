Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна Семак написала пессимистический пост в инстаграме, в котором призналась, что ей страшное за будущее их потомства. Ранее Анна выражала желание усыновить темнокожего ребенка.

«Иногда молчать становится невозможно. Потому что страшно за будущее наших детей. Правосудия нет. Нет справедливости. Есть жестокая машина, закатывающая в асфальт всех кто оказался неугоден. Там нет места прощению, милосердию и любви. Есть только сатанинская злоба, зависть и желание мстить. Желание показать кто тут главный. К сожалению, это наша реальность», — закончила свой пост в инстаграме Анна.

Отметим, что в комментариях к посту многие болельщики связали его с ситуацией вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина, которого вынуждают уйти в аренду в «Сочи» против воли Сергея Семака.

Ранее Анна Семак объявила о том, что готовится стать бабушкой. Ее дочь от первого брака ждет первенца.