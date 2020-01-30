Стала известна причина, по которой защитник Данила Круговой отправился вместе с «Зенитом» на сбор в Испанию. Процесс восстановление футболиста после травмы хотят проследить зенитовские врачи и тренеры. В декабре защитник левой бровки перенес операцию, срок восстановление после которой составляет около трех месяцев.

По договоренности между клубами Круговой будет работать вместе с «Зенитом», при этом арендное соглашение с «Уфо» до конца сезона останется в силе. Вопрос о его прекращении пока не поднимался.

Напомним, что Круговой подписал контракт с «Зенитом» летом прошлого года, после чего был отдан в аренду в «Уфу». Ранее башкирский клуб подписал воспитанника петербургского «Зенита» в качестве свободного агента.