В Санкт-Петербурге пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и омским «Авангардом». Встреча состоится в Ледовом дворце сегодня, 30 января, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Команда Алексея Кудашова сохраняют за собой вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, уступая только армейцам из Москвы. После 53 матчей команда имеет 75 очков. «Авангард» имеет 76 очков, идя на втором месте на «Востоке»

СКА одержал три победы подряд, выиграв сначала у «Барыса», затем — у нижегородского «Торпедо» и у минского «Динамо».