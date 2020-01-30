Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен был состояться в марте в китайском Нанкине, перенесен на год. Причиной стало распространение в Китае коронавируса.

World Athletics рассматривал возможность переноса соревнований в другую страну и поблагодарил города, которые вызвались принять чемпионат. Однако решили, что распространения вируса за пределами Китая все еще существует, поэтому утвердили отсрочку на более поздник срок.

«Принято решение не отменять турнир, так как многие из наших спортсменов хотели бы, чтобы он состоялся. Теперь будем работать со спортсменами, партнерами и оргкомитетом Нанкина, чтобы определить дату проведения этого мероприятия в 2021 году. Мы хотели бы, чтобы Нанкин был хозяином чемпионата, учитывая обширное планирование и подготовку, которую они вложили в это мероприятие», — сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении был пройти в Нанкине с 13 по 15 марта.