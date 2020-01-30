Петербургский «Зенит» встретится сегодня, 30 января, с испанской «Барселоной» в рамках очередного тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Команды встречались в первом круге в рамках первого домашнего матча «Зенита» в истории Евролиги. Команды показывали равную игру в первой половине, после чего звездные гости убежали вперед в счете. «Барселона» в итоге победила со счетом 87:63.

Главный тренер петербуржцев Джоан Плаза не сможет рассчитывать на трех травмированных баскетболистов. Из-за повреждений не сыграют форварды Андрей Зубков и Матеуш Понитка, а также разыгрывающий защитник Дмитрий Хвостов.