Стал известен возможный вариант продолжения карьеры форварда «Зенита» Александра Кокорина. Как сообщают «Известия», приоритетом для Кокорина является возможность перехода в европейский клуб.

Как отмечает источник, Кокорин и его представители понимаются, что из-за скандальной ситуации ему будет сложно перейти в другой клуб РПЛ, поскольку футболист показал характер. Кокорин хочет уйти в Европы, поэтому агенты форварда пытаются договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта.

«Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев. Пусть лучше «Зенит» что-то скажет. Я и так уже много всего говорю», — отмечает отчим и агент игрока Кирилл Логинов.

Ранее отказался переходить на правах аренды в «Сочи», куда ему навязывало высшее руководство «Зенита» против воли главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Петербургский клуб перевел нападающего во вторую команду.

В большинстве европейских лиг зимнее трансферное окно закрывается в 31 января или в начале февраля.