Московский «Спартак» взял в аренду с правом выкупа Александра Соболева у самарских «Крыльев Советов». Пока фанаты красно-белых радуются, мы напомним историю взаимоотношений российских нападающих с народной командой за последние десять лет.

Никита Баженов

Баженов привлек внимание «Спартака», забив всего пять голов за 12 матчей за «Сатурн». В составе красно-белых Никита проявлял себя лишь изредка. Так, на его счету голевая серия из трех матчей и мяч в ворота ЦСКА в Суперкубке России, который, впрочем, был проигран. Баженов так и не стал основным форвардом «Спартака», уступив конкуренцию Веллитону и Ари, поэтому в 2011-м россиянин был продан в «Томь». Сейчас Никита пылит в ПФЛ за «Долгопрудный».

Александр Козлов

Воспитанник «Спартака» априори считается большим талантом, а на Козлова возлагались слишком уж серьезные надежды: он дебютировал во взрослой команде через месяц после того, как отметил 16-летие. Но ранний дебют не сильно вдохновил Козлова: за три года он провел в составе красно-белых 27 матчей и забил всего один мяч. Сейчас Козлову всего 26, а в футбол он не играет уже два года.

Артем Дзюба

Самый успешный россиянин «Спартака» за последние десять лет. При этом нельзя сказать, что в родном клубе в Артема сильно верили, отправляя его по арендам то в «Томь», то в «Ростов». Дзюба постоянно попадал в скандалы, ругался с тренерами и совершенно не находил времени, чтобы проявить себя в качестве футболиста «Спартака». Тем, кем мы его знаем, нападающий стал уже в «Зените» и уже после аренды в тульский «Арсенал». Но спорить, что спартаковская школа в его игре никуда не делась, не станет даже сам Артем. Только вот фанатов красно-белых это не интересует, и травят они футболиста за спартаковское прошлое с удвоенной силой.

Владимир Обухов

Еще один подающий надежды нападающий, который в итоге слоняется по клубам-аутсайдерам. Благо, что команды эти хотя бы представляют РПЛ — в Обухове пока нуждаются «Сочи» и «Тамбов». Однако и в ФНЛ ему уже пришлось поиграть: в том же «Тамбове» и «Кубани». В «Спартаке» Владимир не сделал ровно ничего, хотя имел доверие со стороны Валерия Карпина. Сейчас карьера Обухова постепенно выправляется, за десять игр в составе «Тамбова» он забил пять мячей, и не исключено, что, если так будет продолжаться и дальше, нападающий заинтересует клуб покрупнее. Например, «Урал». Но уже точно не «Спартак».

Вячеслав Кротов

Кротов перешел в «Спартак» из астраханского «Волгаря», но проявить себя в главной команде ему не удалось. В дубле и молодежке — запросто, а в основе, где есть Дзюба и Мовсисян, стать лучшим не представлялось возможным. Зато в «Уфе» футболист пришелся кстати, и в Башкирии он остается нужным игроком до сих пор.

Денис Давыдов

Когда футболисту дают прозвище «Русский Месси», его карьеру хоронят заранее. Именно так прозвали Давыдова, который отдаленно был похож в те времена на Лео. Однако сходство было только внешним, а игра Дениса не сказать, что впечатляла. Он не отличался ни креативностью, ни антропометрическими данными, но в сезоне-2014/15 был практически основным форвардом «Спартака». Не забив при этом ни мяча. Сейчас Давыдов выступает за ЦСКА. Не московский, а софийский, и выступает — это очень условное обозначение его деятельности в Болгарии: с мая 2019 игрок провел три матча чемпионата страны, ни разу не отличившись. Забил, правда, гол в 1/16 финала Кубка, но на его положении в команде это не отразилось.

Георгий Мелкадзе

Мелкадзе стал мемом, выступая за «Спартак», в котором не смог забить ни одного гола, хотя шансов было предостаточно. Такая же ситуация была во время его аренды в «Тосно». Казалось, что футболиста пора списывать, что руководство красно-белых и сделало, отдав нападающего в «Тамбов». Однако в стане новичка РПЛ Мелкадзе засиял и уже забил пять голов в 12 матчах, а также отдал три передачи. В «Тамбове» Георгий играет на правах аренды, но вряд ли он вернется в «Спартак» с приходом Соболева. Да и сам Мелкадзе явно понял, что это не его команда.