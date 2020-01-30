Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне» может перейти из «Баварии» в каталонский клуб. Аренда футболиста может быть закончена уже в это зимнее трансферное окно.

Как сообщает Catalunya Radio, немецкий клуб не собирается выкупать контракт 27-летнего футболиста, поэтому хочет вернуть его в «Барсу» досрочно.

Напомним, Коутиньо перебрался в каталонский клуб из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 125 миллионов евро.

В составе «Барселоны» бразилец дважды выиграл чемпионат Испании, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны.

Прошлым летом Коутиньо перешел в «Баварию», а в текущем розыгрыше немецкого первенства провёл 17 матчей и забил шесть мячей.