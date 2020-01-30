Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан, отработавший на сборе с «Зенитом» в Катаре», подпишет контракт с клубом из Эмиратов «Аль-Айн».

Как отметил представляющий интересы футболиста агент Марат Арчегов, контракт рассчитан на 5 месяцев с возможностью продления, если казаху понравится.

«Клуб атаковал нас по поводу привлечения в свой состав капитана национальной сборной Казахстана недели две. И дело не только в привлекательных условиях. Исламхана очень хотел видеть в команде тренер «Аль-Айна», плюс они квалифицировались в Азиатскую Лигу Чемпионов, — приводит слова представителя Бауыржана Исламхана sport.kz.

Исламхан принял участие в двух контрольных матча «Зенита» в Катаре.