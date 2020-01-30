Призер чемпионата Европы российская фигуристка Александра Трусова прошла углубленное медицинское обследование в московской Центральной детской клинической больнице.
Фотографии с осмотра 15-летней фигуристки опубликованы на странице ЦДКБ в инстаграме.
View this post on Instagram
«Русская ракета» Александра Трусова в ЦДКБ. ⠀ ❗️С 2009г в ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА проведено более 10 000 углубленных медицинских обследований (УМО) элитных спортсменов. ⠀ ⛸ Вот и сегодня обладательнице бронзовой медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2020г проведено плановое углубленное медицинское обследование после возвращения в Москву. ⠀ Очаровательная и улыбчивая Саша бодра и готова к новым достижениям, а мы, в свою очередь, от всей души поздравляем ее с бронзой и желаем крепкого здоровья и бодрости духа! #цдкбфмба #цдкб #спорт #трусоваалександра #цдкбфмба #фигурноекатание
Напомним, победу на чемпионате Европы одержала Алена Косторная, серебро взяла Анна Щербакова. Трусова не выиграла третий турнир подряд: ранее она уступила подругам по команде в финале Гран-при и на чемпионате России. В Граце Трусова завоевала бронзовую медаль, допустив два падения с четверных прыжков в произвольной программе.
Комментарии Развернуть