«Русская ракета» Александра Трусова в ЦДКБ. ⠀ ❗️С 2009г в ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА проведено более 10 000 углубленных медицинских обследований (УМО) элитных спортсменов. ⠀ ⛸ Вот и сегодня обладательнице бронзовой медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2020г проведено плановое углубленное медицинское обследование после возвращения в Москву. ⠀ Очаровательная и улыбчивая Саша бодра и готова к новым достижениям, а мы, в свою очередь, от всей души поздравляем ее с бронзой и желаем крепкого здоровья и бодрости духа! #цдкбфмба #цдкб #спорт #трусоваалександра #цдкбфмба #фигурноекатание