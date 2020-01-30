Призер чемпионата Европы российская фигуристка Александра Трусова прошла углубленное медицинское обследование в московской Центральной детской клинической больнице.

Фотографии с осмотра 15-летней фигуристки опубликованы на странице ЦДКБ в инстаграме.

Напомним, победу на чемпионате Европы одержала Алена Косторная, серебро взяла Анна Щербакова. Трусова не выиграла третий турнир подряд: ранее она уступила подругам по команде в финале Гран-при и на чемпионате России. В Граце Трусова завоевала бронзовую медаль, допустив два падения с четверных прыжков в произвольной программе.