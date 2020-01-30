Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса впервые вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале она была лучше представительницы Румынии Симоны Халеп, которая была посеяна под четвёртым номером. Счёт встречи 7:6, 7:5 повторил результат другого полуфинала между Кенин и Барти. Матч продолжался 2 часа 5 минут.

За это время Гарбинье десять раз подала навылет, выиграла 39 очков активными действиями и совершила 44 невынужденные ошибки. В активе соперницы два эйса, 20 выигранных мячей и 23 ошибки.

В решающем матче турнира «Большого шлема» 2020 года Гарбинье встретится с уроженкой Москвы американкой Софьей Кенин. Ранее Мугуруса была первой ракеткой мира, она является двукратной чемпионкой турниров Большого шлема. В 2016 году побеждала «Ролан Гаррос», в 2017-м выиграла Уимблдон.