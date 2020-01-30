Словацкий полузащитник «Зенита» Роберт Мак перешел «Коньяспор». Ранее хавбек, отработавший с «Зенитом» на сборе в Катаре, отправился в Турцию для переговоров.

Как сообщает редактор издания BBN Haber Толга Дурмаз, с Маком нет проблем — он подписал контракт.

«Ожидается только письмо с одобрением от бывшего клуба. Когда придет подтверждение, фотографии и официальный релиз будут сообщены клубом», — написал журналист в твиттере.

Напомним, Мак пришел в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа. В 2017-м он отыграл год на правах аренды в прежнем клубе, после чего присоединился к команде Сергея Семака. В нынешнем сезоне футболист практически не играет из-за высокой конкуренции на флангах нападения. Летом у него истекал контракт с «Зенитом».