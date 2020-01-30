Российский фигурист чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал, что в детстве помимо фигурного катания занимался лыжами. В интервью Sport 24 он рассказал, как делал выбор между двумя видами спорта.

Алиев подчеркнул, что него вся семья является лыжника — он стоит на них стрех лет. До 12 лет принимал участие в соревнованиях.

Фигурным катанием Алиев занимается с шести лет и долго совмещал два этих вида спорта. В день у него было по две тренировки — на снегу и на льду.

«К 12-13 годам я понял, что нужно выбирать. Успехи в лыжах у меня тоже были хорошие. Но выбрал в итоге не я, а выбрала судьба. Все решил один звонок. Мы приехали на просмотр к Евгению Владимировичу Рукавицину, и он меня оставил в своей группе», — рассказал Алиев.

Алиев подчеркнул, чтто добился бы хороших результатов в лыжаз — в 12 лет он бегал очень хорошо, особенно коньковым стилем.