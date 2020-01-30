Александр Кокорин, похоже, объявил войну «Зениту», и теперь вариантов у него немного. Нападающий вряд ли останется в петербургском клубе после того, как его хотели насильно сбагрить в «Сочи». Можно перейти в другой клуб РПЛ, но сильные мира сего вряд ли так просто позволят, чтобы дерзость Кокорина сошла ему с рук. Поэтому наиболее логичным вариантом для игрока было бы продолжение карьеры в Европе, тем более ему стоило это сделать еще до похождений с Мамаевым. Но какие клубы возьмут игрока?

С одной стороны, Кокорин — футболист универсальный, способный сыграть как в центре нападения, так и на фланге, из-за всех нелицеприятных историй стоит он по современным меркам копейки (5 млн евро), и получить его в состав не отказался бы любой середняк из первой пятерки европейских лиг. Но та самая история кого-то может остановить, все-таки за репутацию беспокоятся везде, и делают это не так странно, как в «Зените».

«Шальке»

В Гельзенкирхене уже играл украинец Евгений Коноплянка, а во второй команде выступали россияне Алексей Гасилин и Максимилиан Проничев. В таком клубе Кокорину было бы проще адаптироваться, однако дружественные связи с «Зенитом» здесь скорее в минус, чем в плюс: неизвестно, как на такую сделку отреагирует то самое высшее руководство, которое хотело отправить Александра в «Сочи». Что касается спортивной части, Кокорин в «Шальке» вполне способен конкурировать, ведь клуб сейчас переживает не лучшие времена, а в нападении нет забивного форварда: лучшая статистика у 25-летнего бельгийца Рамана Бенито, который забил четыре гола в 12 матчах. Лидер атак «Шальке» в последние годы Гвидо Бургшталлер за 16 игр Бундеслиги не отличился ни разу.

«Вильярреал»

Клуб, где часть карьеры провел Денис Черышев, тоже выступает неровно, и у Кокорина здесь есть шанс закрепиться, так как сейчас в команде никому не гарантировано место в старте, даже местной звезде Самюэлю Чуквезе. Кокорин, стиль игры которого подойдет Ла Лиге, способен заиграть на правом фланге, где обычно выступает нигериец, или в центре вместо Карлоса Бакки. Конкуренция неслабая, но именно это сейчас и нужно Кокорину — красиво вернуться и доказать всем, в том числе самому себе, что он по-прежнему один из лучших футболистов в нашей стране.

«Монако»

Головину пора бы уже отчаливать в клуб посерьезнее, но концентрация русских в стане монегасков уменьшаться не должна, поэтому Кокорин в «Монако» — это ли не мечта для болельщиков, СМИ и его самого? Клубу такой игрок пригодится, а для футболиста командировка в такой город станет проверкой. Будет тренироваться и, как Головин, играть в компьютер, значит, все осознал. Пить шампанское — надо было ехать в «Сочи» или куда подальше. Но если все получится, выиграют все: и Кокорин, и «Монако», и сборная России.