Российский фигурист Дмитрий Алиев, недавно ставший чемпионом Европы, рассказал о своих ожиданиях на чемпионата мира в Монреале. Турнир пройдет с 16 по 22 марта.

«Не думал о том, что выступил на уровне медали чемпионата мира. Пока это правильно. Вчера я стал чемпионом Европы, и сейчас мне хочется принять этот факт поглубже в себя. Нет конкретных мыслей о поездке в Монреаль. Хочу выступить там достойно, а задумываться о местах будет лишним», — приводит слова Алиева Sport 24.

Алиев отметил, что может бороться с Юдзуру Ханю и Нэйтаном Ченом, которым он очень симпатизирует и учится у них, однако подчернул, что главный противник для него — это он сам.