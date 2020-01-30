Клуб НХЛ «Рейнджерс» вызвал из АХЛ вратаря «Хартфорд Вулф Пэк» Игоря Шестеркина. Голкипер провел в фарм-клубе чуть больше недели.

В АХЛ бывший вратарь СКА провел 25 игр и одержал 17 побед и сделал 3 шатаута.

Отметим, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Игорь Шестеркин провел три встречи как основной вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс», выиграв первые два матча. Это достижение позволило ему войти в историю клуба. Он стал вторым вратарем в истории «Рейнджерс», который сумел начать выступление в клубе с двух побед.

Напомним, без Шестеркина «Рейнджерс» уступили дома «Айлендерс» со счетом 2:4. У хозяев отличились Бучневич и Крайдер, у гостей — Бэйли, Бовилье, Ли и Нельсон.

Следующий матч «Рейнджерс» сыграют против «Детройта» 1 февраля.