Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выкатил свежий сводный рейтинг лучших бойцов организации без привязки к весовым категориям.

Ирландец Конор Макгрегор поднялся с 11-го на 9-е строку, обойдя американца Тони Фергюсона. Представитель США остался на десятом месте.

В тройке лучших изменений не произошло. В числе лучших остается чемпион в полутяжелом весе американец Джон Джонс. Россиянин Хабиб Нурмагомедов занимает второе место (легкий вес). На третьей позиции американец Генри Седухо, выступающий в легчайшем весе.

Напомним, в воскресенье, 19 января, Макгрегор отправил в нокаут американца Дональда Серроне. Бой завершился в первом раунде спустя 40 секунд после его начала.