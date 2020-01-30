Латераль «Милана» и сборной Уругвая Диего Ласкальт, играющий на правах аренды за «Торино», может сменить клуб. У футболиста, которым ранее интересовался «Зенит», есть три варианта развития событий. «Милан» может вернуть его из аренды в связи с травмой Рикардо Родригеса. А если «россонери» поработают на трансферном рынке, то Ласкальт останется в «Торино».

Третий вариант — это переход в московский «Спартак», который по информации Sky Sport, претендует на футболиста. Ласкальт хорошо подходит под схему Доменико Тедеско 5-3-2.

«Зенит» мог заполучить Ласкальта летом 2018 года, но сделка не состоялась. Через год «Зенит» вновь интересовался Ласкальтом, но выбрал Дугласа Сантоса.

В текущем сезоне Ласкальт сыграл 16 матчей в итальянской Серии А, отметился одной голевой передачей и получил три жёлтые карточки.