Шоумен Василий Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» покритиковал генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Уткин отметил, что мы слышим о Кокорине слова неназываемых взрослых дядь, которые доносят мысль через аккаунты, которые Уткин называет, левыми и псевдо-аккаунтами.

«Александр Медведев в «Зените». Это же чистой воды аккаунт. Послушайте: богатый человек, столько времени на руководящей работе. Позавчера говорил одно, сегодня — прямо противоположное. Ну где у человека собственное достоинство? Ну за что он там держится»?, — отметил Уткин.

Также Уткин задается вопросом, может быть, в случае чего Медведев поедет в «Оренбург», где есть очень много вакансий.