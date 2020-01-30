В испанском Бенидорме продолжается второй предсезонный сбор «Зенита». Вся команда Сергея Семака работает в запланированном режиме.

Нападающий «Зенита» Малком и полузащитник Далер Кузяев работают по индивидуальному графику, поскольку полностью не восстановились после своих травм

Кузяев восстанавливается после повреждения, которое он получил на прошлом сборе. В отношении Малкома тренерский штаб проявляет аккуратность, даби избежать возможного рецидива травмы бедра, из-за которой он пропустил весь отрезок после перехода в клуб.

Отметим, что Кузяев до сих пор не продлил свой контракт, который истекает предстоящим летом.