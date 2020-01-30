Сербский защитник Зенита» Бранислав Иванович появился на тренировке «Зенита» с новой прической. У капитана команды Сергея Семака на голове теперь полностью нет волос. Своим новым стилем Иванович напоминает своего партнера по центру обороны Ярослава Ракицкого.

Теперь центр обороный «Зенита» будет полностью лысым. Что заставило футболиста сменить имидж пока неизвестно. Возможно, причина в том, что в последнее время у Ивановича проявлялись признаки лысения, и чтобы не ходить с плешью на голове, он принял решение полностью остаться без волос.

Контракт Ивановича с «Зенитом» истекает предстоящим летом. Его будущее определится по окончании сезона.