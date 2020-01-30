Сербский защитник Зенита» Бранислав Иванович появился на тренировке «Зенита» с новой прической. У капитана команды Сергея Семака на голове теперь полностью нет волос. Своим новым стилем Иванович напоминает своего партнера по центру обороны Ярослава Ракицкого.

Иванович справа от Сергея Семака. Фото: fc-zenit.ru

Теперь центр обороный «Зенита» будет полностью лысым. Что заставило футболиста сменить имидж пока неизвестно. Возможно, причина в том, что в последнее время у Ивановича проявлялись признаки лысения, и чтобы не ходить с плешью на голове, он принял решение полностью остаться без волос.

Контракт Ивановича с «Зенитом» истекает предстоящим летом. Его будущее определится по окончании сезона.