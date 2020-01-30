«Зенит» официально объявил об уходе из команды словакского полузащитника Роберта Мака. Футболист переходит в турецкий «Коньяспор».

««Зенит» и словацкий полузащитник достигли соглашения о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. «Зенит» благодарит Роберта Мака за время, проведённое в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» —приводит сообщение официальный сайт «Зенита»

Мак перебрался в «Зенит» летом летом 2016 года из греческого ПАОК за 3,5 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний полузащитник сыграл в пяти матчах РПЛ, в которых забил один гол.