Отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов сообщил, что нападающий не рассматривает вариант с переходом в московское «Динамо», за которое выступал большую часть карьеры.

Ранее «Зенит» первел футболиста в фарм-клуба за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды. Представители Кокорина пытаются договориться о разрывае контракта, чтобы успеть перейти в европейский клуб. Кирилл Логинов отказался комментировать эту информацию, а по поводу «Динамо» отметил следующее:

«Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается», — приводит слова агента Sport 24.

«Зенит-2» и «Сочи» в данный момент проходят предсезонный сбор в Турции. Главная команда «Зенита» находится на сборе в Испании.