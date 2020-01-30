Менеджер бойца ММА Александра Волкова Иван Банников посетовал на то, что UFC есть проблема с тем, чтобы найти соперника для россиянина. Причина — страх, который испытывают возможные оппоненты перед российским бойцом.

«Сначала нам дали одного соперника, но он отказался. Все отказываются и боятся Александра», — цитирует Банникова ТАСС.

Последний бой Волков провел в ноябре 2019 года на турнире UFC в Москве, победив американца Грега Харди единогласным решением судей.

31-летний россиянин 31 раз выигрывал поединки (20 — нокаутом) и потерпел семь поражений в ММА. На данный момент Волков находится на седьмом месте в рейтинге UFC среди бойцов тяжелой весовой категории.