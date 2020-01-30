Сербский теннисит Новак Джокович в трех сетах без проблем переиграл швейцарского ветерана Роджера Федерера. Полуфинальный матч на Открытом чемпионате Австралии завершился со счетом 7:6, 6:4, 6:3.

За матч Федереру удалось выполнить 15 эйсов. Также швейцапе допустил три двойные ошибки. Роджер реализовал два брей-пойнта из семи. У серба вышло 11 эйсов и одна двойная ошибка. Новак реализовал четыре брей-пойнта из одиннадцати.

В финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с победителем полуфинальной встречи между австрийцем Домиником Тимом и немцем Александром Зверевым. Финал турнир пройдет в воскресенье.