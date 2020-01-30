Форвард Александр Кокорин начнет тренировать в составе «Зенита-2» 31 января. Футболист ответил на вопрос о том, рассматривает ли он возможность расторжения соглашения с сине-бело-голубыми.

«Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт — пока непонятно», — цитирует Кокорина ТАСС.

Напомним, что Кокорин не вошел в список игроков, которые отправились с главной командой «Зенита» в Испанию под руководством Сергея Семака. Высшее руководство «Зенита» намерено отдать футболиста в аренду в «Сочи», договорившись о переходе.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ожидает, что форвард «Зенита» переместится в стан южной команды на сборе в Турции, куда Кокорин отправился вместе с «Зенитом-2».