Кенийский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма может стать футболистом французского «Ренна».

Об этом сообщает L’Equipe. По информации источника, «Ренн» изучает кандидатуру Ваньямы, так как переговоры по Стивену Н’Зонзи у французского клуба и «Ромы» пока не завершились, хотя француз, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Галатасарай», — главная цель «Ренна». Отмечается, что кенийский футболист также имеет предложение от «Фиорентины».

Отметим, Виктор Ваньяма выступает в составе «Тоттегхэма» с 2016 года. В лондонский клуб он перешел из «Саутгемптона». За «шпор» кениец провел 96 матчей и забил семь мячей во всех турнирах.

За сборную Кении 28-летний Ваньяма выступает с 2009 года, в футболке национальной команды он провел 59 встреч и забил семь голов.