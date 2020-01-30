Перешедший из «Зенита» в «Коньяспор» Роберт Мак сказал теплые слова после ухода из клуба. Слова пожелал успхов команде.

«Желаю всего самого лучшего «Зениту» и невероятным болельщикам! Я и моя семья чувствовали себя в Петербурге как дома, будем очень сильно скучать по городу. Спасибо «Зениту» за все. Уверен, сине-бело-голубые вновь станут чемпионами России. У меня останутся только тёплые воспоминания о времени, проведённом в «Зените», — приводит слова Мака официальный сайт «Зенита».

Напомним, словацкий вингер стал футболистом сине-бело-голубых летом 2016 года, когда после чемпионата Европы переехал в Петербург из греческого ПАОКа за 3,5 миллиона евро. Действующее соглашение Мака с командой Сергея Семака истекает летом нынешнего года.