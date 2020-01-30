Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан еще может стать игроком «Зенита». Однако, если это и случится, то в зимнее трансферное окно.

«Посмотрим летом. В силу вступит новый лимит, Исламхан отыграет в Эмиратах — и, возможно, вернемся к вопросу с «Зенитом», — цитирует слова представителя игрока Марата Арчегова Sports.kz.

Напомним, что Бауыржан Исламхан прошел с командой Сергея Семака учебно-тренировочный сбор в Катаре и принял участие в двух контрольных матчах сине-бело-голубых. Футболист, в целом, убедил тренерский штаб команды, но в заключении контракта с игроков нет необходимости, поскольку действует лимит на легионеров, а у «Зенита» серьезная конкуренция в линии атаки.

Исламхан продолжит карьеру в ОАЭ, где отыграет 5 месяцев.