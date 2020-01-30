Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос вспомнил эпизод из выездного матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Бразилец получил вторую желтую карточку. «Зенит» остался вдесятером и уступил с тем счетом (0:3), который не позволил клубу продолжить борьбву в весенней части Еврокубков.

«Ни в одном из случаев я не хотел, чтобы так вышло – но это естественно. В первом моменте мне дали желтую за игру рукой после того, как меня толкнули. Знаю, многим показалось, что штрафной и желтую дали за то, что я сфолил против игрока «Бенфики», но на самом деле их дали за игру рукой. Штрафной – окей, я согласен. Но я не хватал мяч рукой, как это показывал судья, чтобы давать мне желтую», — приводит слова Дугласа Sports.ru.

Напомним, Дуглас Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года из немецкого «Гамбурга».