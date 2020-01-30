Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин анонсировал новое ледовое шоу призера тех же Олимпийских Игр, хореографа и постановщика Ильи Авербуха. Выступление звезд мирового катания пройдет 1 февраля.

«Мы с командой настоящих чемпионов приедем в ваш город, чтобы показать вживую лучшие номера, новые дуэты, а также высочайший уровень фигурного катания. Это уникальная возможность увидеть любимых фигуристов — победителей прошлых лет и действующих спортсменов на льду в своем городе. Илья Авербух представляет ледовое шоу звезд мирового фигурного катания «Чемпионы». Мы едем к вам, — написал Ягудин в инстаграме.

Недавно Илья Авербух рассказал, сколько зарабатывают участники его проектов.