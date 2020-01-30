О ситуации, сложившейся у Александра Кокорина в петербургском «Зените», мнением поделился экс-футболист сине-бело-голубых Алексей Стрепетов:

Была допущена ошибка двух клубов, что дали информацию о переходе Кокорина. Надо было это сделать после первого сбора, собраться генеральному директору, главному тренеру, представителям «Сочи», сделать такой круглый стол вместе с Сашей, и, я думаю, вопрос на этом бы закрылся. Надо учитывать и «Зенит» — мы обладаем мощной атакой, у нас есть ряд игроков сборной, которые должны получать практику. Есть игроки, которыми интересуются в Европе, они должны получать игровое время. Саша пропустил больше года, в каком бы состоянии он сейчас ни находился, ему нужна игровая практика. Вариант с «Сочи» — неплохой, это подтвердили все специалисты, начиная с главного тренера сборной Черчесова. Вариант с «Сочи» он признал положительным. Саша попал бы в тяжелые условия в «Сочи», ему нужно было бы тянуть команду, и он бы в полной красе себя проявил.

Отказываясь от аренды в клуб РПЛ, Кокорин пока не подумал полностью. Я считаю, он должен думать о сборной, а попасть туда через «Сочи» — один из лучших вариантов. Пример — это Артем Дзюба. Не попади он в Тулу, а останься в «Зените-2», не попал бы он на чемпионат мира и не приехал бы оттуда мощным, сильным футболистом.

Сейчас Саша прилетит в Турцию, рядом находится отель, где живут футболисты «Сочи». Думаю, встреча игроков и Саши состоится, он должен с ребятами побеседовать. Многие ребята играли с ним в сборной. Эта встреча была бы первым мостиком для перехода. Там находится и главный тренер Федотов, он тоже должен встретиться с Сашей и провести беседу.

Мы не знаем, как Кокорин будет выглядеть после сборов. Кто дает гарантию, что у него пойдет игра, что он будет забивать? Никто не говорит уверенно, что Саша начнет бомбардирскую серию.

Кокорину нужно попасть в команду Черчесова, мощно выступить на чемпионате Европы, подписать контракт с «Зенитом». У него впереди Лига чемпионов, и, я думаю, что через сезон им может заинтересоваться и зарубежный элитный клуб.