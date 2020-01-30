Советский и российский спортивный функционер, бывший президент Федерации фигурного катания России высказался на тему продолжения карьеры российской фигуристки Алины Загитовой. Бывший чиновник считает, что Загитовой не нужно давать советы по поводу ее будущего.

«Ей виднее, я не думаю, что нам надо заниматься рекомендациями,. Она свое дело сделала, в спорте добилась большого успеха, хочу, чтобы дальше у нее сложилось все так, как она сама хочет. Я бы не стал ей ничего навязывать. У нее хорошие тренеры, она и сама уже приобретает опыт, поэтому она сама решит, как ей удобнее», — приводит слова Писеева «Р-Спорт».

Напомним, что к 17 годам Загитова стала обладательницей всех возможных международных титулов. В её активе золотая медаль Олимпийских игр в Пхенчхане, чемпионатов Европы и мира, а также финала Гран-при.