Хореограф группы Этери Тутберидзе, заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз рассказал об индивидуальном подходе к каждому из воспитанников.

По словам Глейхенгауза в эфире программы «Пусть говорят», в группе проводится колоссальная работа. «К каждому мы находим подход и с любовью относимся к каждому из наших спортсменов», — отметил Глейхенгауз.

Как отметил тренер, о том, что говорят спортсмену перед выходом на лед, не расскажут до конца даже разведчики. «Есть общие понятия, вещи, которые мы говорим всем. Но вообще это настолько индивидуально, что в разных ситуациях находишь разные нужные слова», — сказал Глейхенгауз, добавив, что кому-то нужно дать пинка, кому-то нужно приободрить, успокоить. Наставления фигуристов всегда индивидуальны и всегда разные.

Напомним, подопечные группы Этери Тутберидзе Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная разыграли между собой все три медали чемпионата Европы в Граце.