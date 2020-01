View this post on Instagram

Спортивный привет от меня и @puma 🙋‍♀️👟. Спешу поделиться с вами фото и видео ( в сторис) 😉 новой коллекции PUMA Zone XT, специально разработанной для интенсивных тренировок⚡🔥. В этот раз PUMA подготовили для меня сюрприз на съёмочной площадке 🏋🏼‍♀️🙈😂 — устроили настоящую силовую тренировку, чтобы передать характер новой линейки — "Работа на пределе и выход из зоны комфорта"💣💥 // News from me and PUMA 🙋‍♀️👟. New pics and videos (find in stories) 😉 of a new line PUMA Zone XT, inspired by HIIT (High-Intensity Interval Training) ⚡🔥. This time @puma have prepared a real surprise for me at the shooting 🏋🏼‍♀️🙈😂 — diversified hard-working exercises to convey the nature and inspiration of the new Zone XT collection — "Train hard and get beyond your opportunities" 💣💥 // 私とPUMA からのニュースです🙋‍♀👟. HIIT(高強度インターバルトレーニング)⚡🔥からアイディアを得た、新商品PUMA Zone XTの写真とビデオ(ストーリーをチェック)😉 今回撮影の際に、@pumaには本当にサプライズさせられました🏋🏼‍♀🙈😂-新しいZone XTコレクションの性質とインスピレーションを体験するため、様々なハードワークなエクササイズを用意してくれました — "Train hard and get beyond your opportunities" 💣💥 #puma #pumawomen @pumawomen @pumarussia #спорт #sport #training #одежда #sportwear #новаяколлекция