Стало известно о том, какие гонорары получают за участие в шоу юные воспитанницы Этери Тутберидзе — фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Информацию об этом сообщает портал «Бизнес Online» со ссылкой на источники в мире фигурного катания.

Как сообщает издание, гонорары Александры Трусовой, Алёны Косторной и Анны Щербаковой за выступления в шоу почти в два раза меньше, чем у Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Также издание озвучило среднюю рыночную стоимость участия в шоу для Загитовой и Медведевой. За участие в иностранном шоу, в среднем, эти фигуристки зарабатывают 10 тысяч евро, за участие в российском — около 5 тысяч евро.

Напомним, в текущем сезоне Алина Загитова и Евгения Медведева брали призовые места исключительно на этапах серии Гран-при по фигурному катанию, в то время как Трусова, Щербакова и Косторная заняли весь пьедестал как на финале Гран-при, так и на чемпионате России, и на чемпионате Европы.