Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о новичке команды Александре Соболеве.

По словам Цорна, в «Спартаке» давно наблюдали за Соболевым, но не стали торопиться и взяли паузу в переговорах до зимы. Гендиректор признался, что в конце 2019-го ему пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву со стороны «Спартака», но в итоге достигнуто максимально комфортное для красно-белых соглашение.

Цорн добавил, что в переходе Соболева был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в нападающем большой потенциал и возможность вариативности в атаке.

«Со своей стороны клуб приложит максимум усилий, чтобы Саша продолжал прогрессировать и развивать свои бомбардирские и командные качества», — сказал Цорн, слова которого приводит пресс-служба «Спартака».

Ранее стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в московский «Спартака».

Отметим, в нынешнем сезоне российской премьер-лиги Соболев отметился десятью забитыми голами, уступая в гонке бомбардиров только капитану петербургского «Зенита» Артему Дзюбе, в активе которого 11 мячей.