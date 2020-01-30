Австрийский теннисист Доминик Тим сегодня, 31 января, сыграет с представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Игра состоится в Мельбурн-Парке на «Род Лэйвер Арене». Ориентировочное начало встречи назначено на 11:30 по московскому времени.

Ранее эти теннисисты встречались между собой восемь раз: шесть побед на счету у Тима, два раза победителем с корта уходил Зверев.

На более ранних стадиях турнира Доминик Тим оказался сильнее Адриано Маннарино, Алекса Болта, Тэйлора Фритца, Гаэля Монфиса и Рафаэля Надаля. Александр Зверев по ходу соревнований обыграл Марко Чеккинато, Егора Герасимова, Фернандо Вердаско, Андрея Рублева и Стэна Вавринку.

Напомним, ранее в финал Australian Open пробился сербский теннисист Новак Джокович, он в трех сетах одолел третью ракетку мира Роджера Федерера.