Итальянский защитник «Дженоа» Доменико Кришито может стать футболистом «Фиорентины».

Об этом на своем сайте сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По его информации, «Фиорентина» уже сделала «Дженоа» запрос по 33-летнему игроку. Отмечается, что сам футболист предпочёл бы остаться в стане генуэзцев.

Напомним, Доменико Кришито выступал в составе петербургского «Зенита» с 2011 по 2018 год. 33-летний итальянец стал двукратным чемпионом России вместе с сине-бело-голубыми (в 2012-м и 2015-м годах).

В составе «Дженоа» Кришито провел 14 матчей в этом сезоне итальянской Серии А, в которых отличился четырьмя забитыми голами. Кроме того, он получил пять желтых карточек.

В прошлом сезоне на счету Кришито было 12 предупреждений в 35 встречах.