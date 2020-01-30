На премию ISU Skating Awards, участие в которой примут лучшие фигуристы сезона, были проданы почти все билеты. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на продюсера и спортивного агента Ари Закаряна.

Как рассказал Закарян, в продаже осталось не более 5 процентов билетов на шоу. «Реализацией билетов занимается канадская сторона оргкомитета чемпионата мира и премии», — отметил Закарян.

Напомним, первая в истории премия ISU пройдет в канадском Монреале 22 марта, в заключительный день чемпионата мира по фигурному катанию. Местом проведения церемонии станет арена «Белл-Центр» на которой выступает хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс». Стадион вмещает около 21 тысячи зрителей.

Отметим, идея создания премии ISU Skating Awards принадлежит самому Ари Закаряну.