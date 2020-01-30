Российская фигуристка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова покаталась в паре на тренировке перед участием в швейцарском шоу Art On Ice.

Видеоролик появился в официальном «Инстаграме» гала-шоу Art On Ice. Партнером Загитовой оказался не фигурист, а швейцарский поп-певец Бастиан Бэйкер. В подписи к видеоролику говорится, что тренировка прошла в Цюрихе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Art on Ice (@artonicemagic) 30 Янв 2020 в 3:27 PST

Отметим, несмотря на то, что Алина Загитова возобновила тренировки, она продолжит активно выступать в шоу на протяжении сезона. 1 февраля Алина Загитова со специальным номером выступит на шоу «Доброград», а с 8 по 16 февраля будет гастролировать в шоу Art On Ice по Швейцарии.