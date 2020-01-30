Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов поделился мнением о переходе игрока в красно-белый клуб.

По словам Горбунова, Соболев — женат, у него есть сын, и он всегда ставил перед собой цель, поэтому Москва его не испортит. Тренер отметил, что нападающему уже не 18 лет, чтобы гулять. Тренер отметил, главное – как у футболиста сложатся отношения с болельщиками, а тут многое зависит от результата команды.

Тренер добавил, что если бы Соболев перешел в ЦСКА, ему было бы проще, потому что там хорошая атмосфера, а Головин говорил, что они как большая семья.

«Может, там ему было бы проще адаптироваться: в «Спартаке» много иностранцев, а в ЦСКА много молодых игроков», — сказал Горбунов, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в московский «Спартака».

Отметим, в нынешнем сезоне российской премьер-лиги Соболев отметился десятью забитыми голами, уступая в гонке бомбардиров только капитану петербургского «Зенита» Артему Дзюбе, в активе которого 11 мячей.