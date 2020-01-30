Российский биатлонист Евгений Сидоров, выступавший за сборную России на этапах Кубка IBU текущего сезона, рассказал о том, имеет ли какую-то связь с Владимиром Драчевым.

По словам Сидорова, президент СБР не знал, что спортсмен представляет ЦСП «ИЖОРА» Всеволжского района. «Знал только, что бегаю за Ленинградскую область», — отметил Сидоров в интервью «Матч ТВ».

Как подчеркнул биатлонист, никто из его родственников не знаком с Драчевым и не пересекался в прошлом. «Родителей у меня давно нет. В 2005-м умерла мама, в 2010-м — папа», — рассказал Сидоров, добавив, что сейчас он живет с бабушкой. В прошлом его отец работал на заводе, а мама была нянечкой. «Даже сейчас с Владимиром Петровичем никто из родственников не знаком», — заключил биатлонист.

Напомним, Евгений Сидоров был включен в состав сборной России на централизованную подготовку весной 2019 года. Кандидатура Сидорова вызвала много споров из-за отсутствия результатов по России, а также возможного протежирования со стороны Владимира Драчева.