Стали известны цены на билеты на титульный поединок между чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов, самые дешевые билеты стартуют от 6400 рублей для членов клуба UFC. Самые дорогие билеты стоят 11 157 долларов, что по нынешнему курсу равняется 697 929 рублям.

Отметим, самый дешевый абонемент на матчи «Зенита» в сезоне-2019/20 стоил 6790 рублей.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона пройдет на турнире UFC 249. Бой состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.