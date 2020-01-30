Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал мнение, в каких дисциплинах на чемпионате мира по биатлону за медали могут бороться спортсменки из сборной России.

Слова Драчева цитирует агентство ТАСС. По словам главы СБР, время до старта еще есть, и он не считает, что все плачевно и без шансов. «У нас хорошие стрелки и есть два лидера в мужском составе», — отметил Драчев.

Президент СБР отметил, что надежда есть на Екатерину Юрлову-Перхт, которая умеет четко готовиться к главным стартам сезона. «Светлана Миронова без промахов на рубежах тоже может навязать борьбу лидерам, по большей части в спринтерской гонке», — сказал Драчев, отметив, что при чистой стрельбе на медали в индивидуальной гонке могут претендовать Ирина Старых и Лариса Куклина.

Напомним, чемпионат мира по биатлону стартует 13 февраля в итальянском Антхольце.