Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что не придет на передачу к Дмитрию Губерниеву во время ЧМ в Антхольце.

На собственном сайте Тихонов выложил новый пост, в котором агрессивно высказался в адрес спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Вначале экс-президент СБР заявил, что к чемпионату мира в Антерсельве он пошил себе новую шубу из полярного волка.

«Практически каждый день я буду появляться в новой шубе, как представитель того успешного российского биатлона, а не сегодняшнего, не биатлона с Дмитрием Губерниевым«, — написал Тихонов, добавив, что для него не станет большой проблемой то, что Губерниев не пригласит его в свою передачу. Тихонов отметил, что сам не придет на передачу после того, как Губерниев оскорблял Елену Вяльбе и Владимира Аликина.

«Сейчас он как верный пёс пытается стоять на страже бездарного руководства СБР и грубить всем его критикам», — сказал Тихонов, отметив, что ради доступа к команде Губерниев готов называть черное белым, а войну — миром.